《花漾奶奶秀英文》票房銳不可擋 李帝勳、羅文姬問候台灣觀眾

上週上映的《花漾奶奶秀英文》可說是好評不斷，除了青龍影后羅文姬奶奶鍥而不捨學習英文的態度令人感動，背後隱藏的故事更是一顆大洋蔥。



劇中飾演鬼怪奶奶玉芬的羅文姬，是一位超級熱血市民，路見不平一定向公家單位檢舉，讓公務員們接到手軟；而李帝勳則飾演一位中規中矩的公務員，英文程度之高讓奶奶超級羨慕。



人氣小生李帝勳在準備演出本片時，從英文咬字發音開始到背單字，直接把學生生活扎扎實實的過一回，為了擔起電影中英文老師角色，還找上真的英文老師糾正發音，果然皇天不負苦心人，李帝勳天生迷人的聲線加上完全沒有韓國人口音的英文發音，讓人感覺是海歸派，成功擄獲所有女粉絲的心。



羅文姬奶奶更是因鍾愛本片劇本而指定要演這部電影，一如片中和戲外奶奶的可愛形象，勇敢的為自己看不慣的事情發聲，也成功為自己多次拿下影后寶座。兩位也向台灣觀眾問候！（李帝勳連問候影片都演了起來…）



透過這部電影希望能夠告訴大眾，請為自己的權益站出來，不要默不作聲，忍耐著錯誤，姑息著罪惡。亞洲人普遍被認為個性較為內斂不懂表達，也因此許多國際的場合上較為吃虧，透過奶奶的詮釋令人感動不已。



《花漾奶奶秀英文》全台熱映中，片商也推出『上班族實用小物「I Can Speak」手機支架』給辛苦的上班族們，舉凡至戲院購買《花漾奶奶秀英文》電影票，並配合各家戲院遊戲規則即可獲得一組喔！詳情請上各家電影院查詢。本電影淨利也將會捐贈10%於天主教善牧基金會，讓我們一起看好電影做愛心。



照片/影片：鴻聯國際

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