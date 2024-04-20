李帝勳新劇《搜查班長1958》首播收視率破十，打破MBC金土劇紀錄！網評褒貶不一「好看」vs「幼稚、像《模範計程車》」

《搜查班長1958》是韓國上世紀國民電視劇《搜查班長》的前傳，由李帝勳、李東輝等擔任主演，以1958年為背景講述「朴英閑」成為班長之前的故事。

昨晚通過MBC播出第一集，全國平均收視率10.1%、最高瞬間12.4%，不僅是無線台、有線台、綜合編成等全部頻道的同時間段第一，也是MBC金土劇有史以來第一次首集就突破兩位數收視率。



李帝勳飾演警察「朴英閑」，因在老家抓捕偷牛賊績效優秀而被調任到首爾鍾南警察局，決心在這裡幹出一番事業、不愧對警察頭銜，不料第一個經手案子就抓到「不該抓的人」。 好在班長劉大千（崔德文 飾）和同事「瘋狗」金相淳（李東輝 飾）是同路人，令人期待三人合作行動擦出的火花。



第一集節奏相當快速，氣氛也輕鬆有趣，李帝勳時而裝傻搞笑時而展現正義氣場，李東輝也帶來了粗駭中透露溫柔的新形象，獲得很多觀眾高度評價：「李帝勳+類型劇=必勝組合」、「李帝勳牌的搜查劇已經成為一個類型，值得信賴」、「跟著爸爸/媽媽一起看的，很有趣」、「質感堪比電影」、「好看，今天也要繼續追」。

也有人表示劇情稍顯幼稚，李帝勳形象過於現代、演技缺乏突破：「看得出道具組非常用心，但李帝勳的造型獨自一人在2024年」、「李帝勳跟《模範計程車》裡一個樣」、「像現代人跑去舊時代攝影棚玩」。



不過畢竟才播出第一集，後續發展仍值得期待，海外觀眾可在Disney+同日追看。



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