《花漾奶奶秀英文》票房锐不可挡 李帝勋、罗文姬问候台湾观众

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上周上映的《花漾奶奶秀英文》可说是好评不断，除了青龙影后罗文姬奶奶锲而不舍学习英文的态度令人感动，背后隐藏的故事更是一颗大洋葱。



剧中饰演鬼怪奶奶玉芬的罗文姬，是一位超级热血市民，路见不平一定向公家单位检举，让公务员们接到手软；而李帝勋则饰演一位中规中矩的公务员，英文程度之高让奶奶超级羡慕。



人气小生李帝勋在准备演出本片时，从英文咬字发音开始到背单字，直接把学生生活扎扎实实的过一回，为了担起电影中英文老师角色，还找上真的英文老师纠正发音，果然皇天不负苦心人，李帝勋天生迷人的声线加上完全没有韩国人口音的英文发音，让人感觉是海归派，成功掳获所有女粉丝的心。



罗文姬奶奶更是因钟爱本片剧本而指定要演这部电影，一如片中和戏外奶奶的可爱形象，勇敢的为自己看不惯的事情发声，也成功为自己多次拿下影后宝座。两位也向台湾观众问候！（李帝勋连问候影片都演了起来…）



透过这部电影希望能够告诉大众，请为自己的权益站出来，不要默不作声，忍耐著错误，姑息著罪恶。亚洲人普遍被认为个性较为内敛不懂表达，也因此许多国际的场合上较为吃亏，透过奶奶的诠释令人感动不已。



《花漾奶奶秀英文》全台热映中，片商也推出『上班族实用小物「I Can Speak」手机支架』给辛苦的上班族们，举凡至戏院购买《花漾奶奶秀英文》电影票，并配合各家戏院游戏规则即可获得一组喔！详情请上各家电影院查询。本电影净利也将会捐赠10%於天主教善牧基金会，让我们一起看好电影做爱心。



照片/影片：鸿联国际

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