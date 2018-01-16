鄭柔美遭拖欠片酬8000萬！ 具惠善、池晟、成宥利也都受害不淺

最近韓國影視界先後爆出拖欠巨額片酬的新聞，讓人忍不住為演員叫屈！

今日上午，鄭柔美所屬社Star Camp 202表示：「鄭柔美至今未收到KBS2電視劇《麵條之神》的部分片酬。 此前有報導稱是7000萬，其實還要更多，大概8000萬韓元。 」



《Master-麵條之神》是KBS2電視台在2016年4月27日至6月30日播出的水木連續劇，劇終至今已過去一年半，演員部分片酬未支付的消息令人相當意外。



所屬社稱：「已經採取了法律措施，正在等待償清。 不僅鄭柔美，據我們所知，其他演員也因為拖欠片酬受害不小。 」

最近韓國影視圈拖欠片酬的新聞頻頻爆出，引起大家關注。 具惠善2011年主演韓劇《The Musical》，製作公司Every Show拖欠酬勞2.6億韓元，遭到法院命令支付後仍不為所動。



成宥利9年前拍攝SBS電視劇《吞沒太陽》（台譯《愛的賭注》），慘遭拖欠8000萬片酬，男主角池晟和演員蘇怡賢也分別被拖欠1500萬和2400萬韓元，很多配角演員甚至一度面臨生計困難，但因製作公司已經倒閉 ，至今依然求償無門。



此外，金宇彬和高洙也分別被廣告公司拖欠了6600萬和1.25億韓元的代言費。



普通人月薪被拖欠一個月都非常不好受，別說是幾年了……有時候作品反響欠佳，製作公司想付薪水也付不出，甚至有網友表示，如果是不會受歡迎的作品不如乾脆就不要拍，用作品成敗做賭注是不太妥當的做法。大家認為呢？

（圖源：TV DAILY，BH娛樂公司FB，網路）

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