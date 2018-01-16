郑柔美遭拖欠片酬8000万！ 具惠善、池晟、成宥利也都受害不浅

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最近韩国影视界先后爆出拖欠巨额片酬的新闻，让人忍不住为演员叫屈！

今日上午，郑柔美所属社Star Camp 202表示：「郑柔美至今未收到KBS2电视剧《面条之神》的部分片酬。 此前有报导称是7000万，其实还要更多，大概8000万韩元。 」



《Master-面条之神》是KBS2电视台在2016年4月27日至6月30日播出的水木连续剧，剧终至今已过去一年半，演员部分片酬未支付的消息令人相当意外。



所属社称：「已经采取了法律措施，正在等待偿清。 不仅郑柔美，据我们所知，其他演员也因为拖欠片酬受害不小。 」

最近韩国影视圈拖欠片酬的新闻频频爆出，引起大家关注。 具惠善2011年主演韩剧《The Musical》，制作公司Every Show拖欠酬劳2.6亿韩元，遭到法院命令支付后仍不为所动。



成宥利9年前拍摄SBS电视剧《吞没太阳》（台译《爱的赌注》），惨遭拖欠8000万片酬，男主角池晟和演员苏怡贤也分别被拖欠1500万和2400万韩元，很多配角演员甚至一度面临生计困难，但因制作公司已经倒闭 ，至今依然求偿无门。



此外，金宇彬和高洙也分别被广告公司拖欠了6600万和1.25亿韩元的代言费。



普通人月薪被拖欠一个月都非常不好受，别说是几年了……有时候作品反响欠佳，制作公司想付薪水也付不出，甚至有网友表示，如果是不会受欢迎的作品不如干脆就不要拍，用作品成败做赌注是不太妥当的做法。大家认为呢？

（图源：TV DAILY，BH娱乐公司FB，网路）

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