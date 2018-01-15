〖官方聲明〗神話公司對私生飯下最後通牒！祭出罰則遏阻不當行為

出道近廿年來，神話始終如一的人氣仍吸引著許多人，但其中也不乏侵犯了成員私人生活者——即俗稱的「私生飯」。昨日，神話便對這樣的不當行為祭出罰則！

神話所屬經紀公司 Shinhwa Company 於 15 日發出官方聲明，首先提起當日稍早宣布的出道廿週年紀念派對《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》，接著便開宗明義地表示：「在正式展開 20 週年活動前，有些話想與各位粉絲說。」

「過去，Shinhwa Company 曾告知各位，我司將對侵害了藝人私生活的行為處以強烈的罰則。儘管如此，依然頻繁地發生侵害藝人私生活的狀況。這樣的人不在多數，但極少數的幾位這樣對藝人乃至許多粉絲都造成困擾，讓我們感到十分遺憾。」

耑此，Shinhwa Company 決定在確認過資訊與證據後，若狀況為真便將採取強烈的處置。Shinhwa Company 列出了相關的罰則，包括 1) 違反粉絲禮儀者，將被列入專門的管理名單（罰則適用者）。2) 不可參加神話創造官方 Fancafe 的活動，以及與神話有關的公開節目及所有活動、粉絲簽名會等等。

最後，Shinhwa Company 重申「侵害藝人私生活或令他們感到不便的行動，都是違法的。在必要時刻，Shinhwa Company 甚至考慮採取法律行動」，並表示：「Shinhwa Company 會努力地與各位粉絲以正確的粉絲文化，為神話帶來明亮的 20 週年。」

（照片來源：Shinhwa Company）

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