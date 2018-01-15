〖官方声明〗神话公司对私生饭下最后通牒！祭出罚则遏阻不当行为
KPOP 2018年1月16日 星期二08:45 施乃琪
出道近廿年来，神话始终如一的人气仍吸引著许多人，但其中也不乏侵犯了成员私人生活者——即俗称的「私生饭」。昨日，神话便对这样的不当行为祭出罚则！
神话所属经纪公司 Shinhwa Company 於 15 日发出官方声明，首先提起当日稍早宣布的出道廿周年纪念派对《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》，接著便开宗明义地表示：「在正式展开 20 周年活动前，有些话想与各位粉丝说。」
「过去，Shinhwa Company 曾告知各位，我司将对侵害了艺人私生活的行为处以强烈的罚则。尽管如此，依然频繁地发生侵害艺人私生活的状况。这样的人不在多数，但极少数的几位这样对艺人乃至许多粉丝都造成困扰，让我们感到十分遗憾。」
端此，Shinhwa Company 决定在确认过资讯与证据后，若状况为真便将采取强烈的处置。Shinhwa Company 列出了相关的罚则，包括 1) 违反粉丝礼仪者，将被列入专门的管理名单（罚则适用者）。2) 不可参加神话创造官方 Fancafe 的活动，以及与神话有关的公开节目及所有活动、粉丝签名会等等。
最后，Shinhwa Company 重申「侵害艺人私生活或令他们感到不便的行动，都是违法的。在必要时刻，Shinhwa Company 甚至考虑采取法律行动」，并表示：「Shinhwa Company 会努力地与各位粉丝以正确的粉丝文化，为神话带来明亮的 20 周年。」
（照片来源：Shinhwa Company）
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