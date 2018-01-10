Gary神秘愛妻身份曝光 原來是老闆和員工的浪漫愛情啊

Gary自從退出《Running Man》就神隱，鮮少出席公眾活動，之後更是宣佈閃婚，並大動作換掉手機號碼，和朋友們全部失去聯絡，自己社交網站上的貼文也全部刪除，對愛妻實行全方位保護， 直到現在民眾們都沒有見過Gary妻子的正面，而越是神秘越是引人關注。

日前，Gary愛妻身份終於曝光。 據可靠消息稱，Gary的妻子是Lee Ssang Company的職員金某，在公司工作了5年。 LeeSsang Company是Gary和吉共同擔任代表的公司，Gary和妻子譜寫了一段浪漫的老闆與員工的愛情故事。 據悉，直到兩人結婚，公司裡的其他員工都不知道他們在談戀愛。

1988年出生的金某和1978年出生的Gary相差10歲，結婚當時Gary就在自己的SNS上表示：「素人女生瞬間吸引走了我的靈魂」，可見對方一定有著驚人的美貌。 2017年11月，妻子為Gary生下兒子，這才慢慢出現在Gary的朋友圈。

婚後，Gary對另一半相當低調，從未曝光老婆的廬山真面目。 不過他也通過SNS貼出過與一名女性在海邊散步的唯美照，且他刻意把女生身上的燈光調暗，被疑該女性就是他從未曝光的妻子。

「圖：Gary IG」

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