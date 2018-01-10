Gary神秘爱妻身份曝光 原来是老板和员工的浪漫爱情啊
明星 2018年1月10日 星期三08:38 Rui
Gary自从退出《Running Man》就神隐，鲜少出席公众活动，之后更是宣布闪婚，并大动作换掉手机号码，和朋友们全部失去联络，自己社交网站上的贴文也全部删除，对爱妻实行全方位保护， 直到现在民众们都没有见过Gary妻子的正面，而越是神秘越是引人关注。
日前，Gary爱妻身份终於曝光。 据可靠消息称，Gary的妻子是Lee Ssang Company的职员金某，在公司工作了5年。 LeeSsang Company是Gary和吉共同担任代表的公司，Gary和妻子谱写了一段浪漫的老板与员工的爱情故事。 据悉，直到两人结婚，公司里的其他员工都不知道他们在谈恋爱。
1988年出生的金某和1978年出生的Gary相差10岁，结婚当时Gary就在自己的SNS上表示：「素人女生瞬间吸引走了我的灵魂」，可见对方一定有著惊人的美貌。 2017年11月，妻子为Gary生下儿子，这才慢慢出现在Gary的朋友圈。
婚后，Gary对另一半相当低调，从未曝光老婆的庐山真面目。 不过他也通过SNS贴出过与一名女性在海边散步的唯美照，且他刻意把女生身上的灯光调暗，被疑该女性就是他从未曝光的妻子。
「图：Gary IG」
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