T-ara前成員韓雅凜戀愛中！ 與新人演員李昇在甜蜜PO圖認愛

昨天韓雅凜在個人IG上公開甜蜜合照，宣佈自己已經是「有主的女人」！

韓雅凜1月7日就在IG上PO了一段意味深長的話，暗示自己正在戀愛中：「我們在17年度相遇，經歷了很多危機，包括我人生中很大的關卡，很感謝你在我身邊給我力量、對我發火、什麼都為了我，一直陪我到最後。 我會努力生活，成為能帶給你幸福的女人。 感謝你出生。 」

韓雅凜標注了演員李昇在（音）的帳號，還加了幾個甜蜜的tag：「iloveyou」、「有主的女人」、「想讓你只走花路」、「加油吧我們」。



被爆出戀情後，韓雅凜在8日PO文說：「歐巴和我都有點嚇到，但《THE UNIT》也要結束了、我也離開了所屬社，蠻擔心又會被忘記，感謝（記者）寫了好看的新聞。 我們會好好交往下去的。 」

李昇在也在IG上說：「並非本意地登上熱搜榜了，嚇了一跳。 我們正帶著好的感情交往中。 感謝大家的關心。 我會以更帥的新人演員的面貌跟大家見面的。 」其實韓國有兩位名叫李昇在的演員，韓雅凜的男友還在留言末尾說：「Ps.啊，好像給另一位同名的李昇在帶去了麻煩，抱歉。 」



目前韓雅凜IG已轉為非公開。

（圖源：《THE UNIT》，韓雅凜IG，assign company）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究