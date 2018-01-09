T-ara前成员韩雅凛恋爱中！ 与新人演员李升在甜蜜PO图认爱

昨天韩雅凛在个人IG上公开甜蜜合照，宣布自己已经是「有主的女人」！
韩雅凛1月7日就在IG上PO了一段意味深长的话，暗示自己正在恋爱中：「我们在17年度相遇，经历了很多危机，包括我人生中很大的关卡，很感谢你在我身边给我力量、对我发火、什么都为了我，一直陪我到最后。 我会努力生活，成为能带给你幸福的女人。 感谢你出生。 」
韩雅凛标注了演员李升在（音）的帐号，还加了几个甜蜜的tag：「iloveyou」、「有主的女人」、「想让你只走花路」、「加油吧我们」。
被爆出恋情后，韩雅凛在8日PO文说：「欧巴和我都有点吓到，但《THE UNIT》也要结束了、我也离开了所属社，蛮担心又会被忘记，感谢（记者）写了好看的新闻。 我们会好好交往下去的。 」
李升在也在IG上说：「并非本意地登上热搜榜了，吓了一跳。 我们正带著好的感情交往中。 感谢大家的关心。 我会以更帅的新人演员的面貌跟大家见面的。 」其实韩国有两位名叫李升在的演员，韩雅凛的男友还在留言末尾说：「Ps.啊，好像给另一位同名的李升在带去了麻烦，抱歉。 」
目前韩雅凛IG已转为非公开。
（图源：《THE UNIT》，韩雅凛IG，assign company）
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