釜山海雲臺必吃水果派，滿滿的草莓、櫻桃跟白葡萄～晚來你就吃不到囉！

位於釜山海雲臺附近的MONSTER PIE，主要以販售各式水果派為主，品像一當季水果略有不同。

除了常備的白葡萄、奇異果及葡萄柚之外，夏季到秋季分別推出了芒果、無花果及水蜜桃，冬季更不用說，當然是大顆大顆的鮮紅草莓啦～



看甜點櫃裡一個個排列的整整齊齊的水果，飽滿又充滿光澤的賣相，甜點控怎麼能不衝動！！！



MONSTER PIE早上十點就開店，在甜點店中算是滿早開始營業的，於是小編之前去釜山的時候就把它排在第一個景點，想說奢侈的吃個早餐XD沒想到，一大早店內就已經坐滿了客人，甚至上門來外帶的也絡繹不絕，難怪MONSTER PIE超有信心的說早上十點開店到賣完為止，當時順便詢問了一下，店員姊姊說幾乎每天下午兩三點就會售罄，大家要記得早一點來唷！



店內除了水果系列也有巧克力、起司、焦糖及南瓜等口味，不過觀察了一下大部分客人的選擇，還是最推薦大家點水果派唷XD

（照片取自IG@monsterpie_haeundae）

地址：부산 해운대구 해운대해변로357번길 14

營業時間：10:00～售完為止，週一、週二公休。

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