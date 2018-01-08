釜山海云台必吃水果派，满满的草莓、樱桃跟白葡萄～晚来你就吃不到罗！

位於釜山海云台附近的MONSTER PIE，主要以贩售各式水果派为主，品像一当季水果略有不同。
除了常备的白葡萄、奇异果及葡萄柚之外，夏季到秋季分别推出了芒果、无花果及水蜜桃，冬季更不用说，当然是大颗大颗的鲜红草莓啦～
看甜点柜里一个个排列的整整齐齐的水果，饱满又充满光泽的卖相，甜点控怎么能不冲动！！！
MONSTER PIE早上十点就开店，在甜点店中算是满早开始营业的，於是小编之前去釜山的时候就把它排在第一个景点，想说奢侈的吃个早餐XD没想到，一大早店内就已经坐满了客人，甚至上门来外带的也络绎不绝，难怪MONSTER PIE超有信心的说早上十点开店到卖完为止，当时顺便询问了一下，店员姊姊说几乎每天下午两三点就会售罄，大家要记得早一点来唷！
店内除了水果系列也有巧克力、起司、焦糖及南瓜等口味，不过观察了一下大部分客人的选择，还是最推荐大家点水果派唷XD
（照片取自IG@monsterpie_haeundae）
地址：부산 해운대구 해운대해변로357번길 14
营业时间：10:00～售完为止，周一、周二公休。
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