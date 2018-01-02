新年留不留瀏海？看完這三位最近換了髮型的明星 也許就能下決定了～
Beauty 2018年1月2日 星期二13:11 寫手組
不管是剪了瀏海，還是將瀏海梳上去，都對整體感覺起到很大的影響。 看看最近因為瀏海，在SNS引起巨大反響的三位明星的反差吧！
2017年最具挑戰性的瀏海，誰能hold得住！
▼Red Velvet Irene在17/12/29歌謠大祝祭的舞台上，展示了空氣劉海新髮型，真是如之前的高冷氣質完全不同，多了幾分溫婉。
▼BLACKPINK Jisoo和成員們共同出席了17/12/25歌謠大戰的紅毯和舞臺表演。 剪了齊劉海的Jisoo是不是比之前更可愛了呢？
▼Wanna One朴志訓向來是把放下劉海的，但在17/12/29歌謠大祝祭上一反往常，將劉海梳了上去。 少了分稚嫩可愛，多了分成熟性感。
2018年要不要換個髮型來換種新感覺呢？ 只是稍微改變一下劉海也會有很大的改變哦！
圖源：TVDaily、網路
ZJM/文
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留言/評論
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希望Irene下次能留個厚齊瀏海髮型~💕👍
8小時前
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