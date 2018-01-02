新年留不留瀏海？看完這三位最近換了髮型的明星 也許就能下決定了～

新年留不留瀏海？看完這三位最近換了髮型的明星 也許就能下決定了～

Beauty   2018年1月2日   星期二13:11   寫手組  

不管是剪了瀏海，還是將瀏海梳上去，都對整體感覺起到很大的影響。 看看最近因為瀏海，在SNS引起巨大反響的三位明星的反差吧！

2017年最具挑戰性的瀏海，誰能hold得住！

▼Red Velvet Irene在17/12/29歌謠大祝祭的舞台上，展示了空氣劉海新髮型，真是如之前的高冷氣質完全不同，多了幾分溫婉。

▼BLACKPINK Jisoo和成員們共同出席了17/12/25歌謠大戰的紅毯和舞臺表演。 剪了齊劉海的Jisoo是不是比之前更可愛了呢？

▼Wanna One朴志訓向來是把放下劉海的，但在17/12/29歌謠大祝祭上一反往常，將劉海梳了上去。 少了分稚嫩可愛，多了分成熟性感。

2018年要不要換個髮型來換種新感覺呢？ 只是稍微改變一下劉海也會有很大的改變哦！

圖源：TVDaily、網路

ZJM/文

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留言/評論
  • Molly Lin
    沒有瀏海的志訓也好帥 ❤❤❤
    7小時前
  • 黃栩
    希望Irene下次能留個厚齊瀏海髮型~💕👍
    8小時前
  • 羅青芸
    可是因為他們是明星呀😭
    4小時前
  • 마그아
    志訓沒有瀏海更男人
    3小時前
  • Beini Li
    志训还真是第一次看到没有刘海的😬
    5小時前
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