防彈少年團隊長 RM 跨刀獻聲　Fall Out Boy 混音版〈Champion〉登上告示牌第二名！

防彈少年團隊長 RM 跨刀獻聲　Fall Out Boy 混音版〈Champion〉登上告示牌第二名！

KPOP   2017年12月29日   星期五10:00   施乃琪  

英語流利的 RM，不僅是領著防彈少年團上遍美國節目的隊長，更是許多歐美歌手競相邀約合作的對象。月中他為美國樂團 Fall Out Boy（打倒男孩）跨刀獻聲的作品便寫下了好成績！

根據美國告示牌 (Billboard) 最近公開了榜單顯示，RM 與 Fall Out Boy 合作的混音版 “Champion” 在搖滾數位歌曲銷量榜上，獲得了第二名的好成績。

以全英語 rap 為歌曲開場的 RM，在讓人耳目一新的強悍魄力中，仍不失充滿靈活力道變化與感情的風格，讓混音版的 “Champion” 成為一首更為震撼人心的歌曲。 

現在就來聽聽這首歌曲，希望有一天能看見 RM 與 Fall Out Boy 的現場合作啊！

（照片來源：Big Hit Entertainment、Fall Out Boy / 影片來源：fangirl lyrics）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
在Facebook上的留言

延伸閱讀

← 上一則
歷代新人獎得主齊聚一堂！EXO、防彈少年團、GOT7、SEVENTEEN 確定出席《Golden Disc Awards》
下一則 →
Wanna One朴志訓也玩男扮女裝，100%還原《冰雪奇緣》安娜公主
主頁 » KPOP » 防彈少年團隊長 RM 跨刀獻聲　Fall Out Boy 混音版〈Champion〉登上告示牌第二名！