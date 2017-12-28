防彈少年團隊長 RM 跨刀獻聲 Fall Out Boy 混音版〈Champion〉登上告示牌第二名！
KPOP 2017年12月29日 星期五10:00 施乃琪
英語流利的 RM，不僅是領著防彈少年團上遍美國節目的隊長，更是許多歐美歌手競相邀約合作的對象。月中他為美國樂團 Fall Out Boy（打倒男孩）跨刀獻聲的作品便寫下了好成績！
根據美國告示牌 (Billboard) 最近公開了榜單顯示，RM 與 Fall Out Boy 合作的混音版 “Champion” 在搖滾數位歌曲銷量榜上，獲得了第二名的好成績。
以全英語 rap 為歌曲開場的 RM，在讓人耳目一新的強悍魄力中，仍不失充滿靈活力道變化與感情的風格，讓混音版的 “Champion” 成為一首更為震撼人心的歌曲。
現在就來聽聽這首歌曲，希望有一天能看見 RM 與 Fall Out Boy 的現場合作啊！
（照片來源：Big Hit Entertainment、Fall Out Boy / 影片來源：fangirl lyrics）
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