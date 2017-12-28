金玟錫戀愛中？！同赴福岡旅行，對方是Rainbow元年成員 而公司立場是？

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近日有多位演藝界人士透露，演員金玟錫和模特兼演員李珠彬（音）正在交往，大方約會毫不避嫌！

據悉，兩人是今年7月從同事關係發展成為戀人。 因為年紀相同，兩人有時就像朋友一樣，約會時也十分大方，毫不顧忌周圍人的視線。

某位跟兩人都很熟的人透露：「金玟錫和李珠彬戀愛這件事，該知道的熟人都知道了。 金玟錫工作行程很緊張，但還是很照顧李珠彬，一起約會。 」

最近兩人還一起去了日本福岡旅行。 金玟錫在本月初拍完了tvN電視劇《今生是第一次》裡的全部戲份，之後就和李珠彬去福岡旅行，據悉有不少人看到~

金玟錫2012年出演《閉嘴！ 花美男樂團》出道，後來出演KBS電視劇《太陽的後裔》、SBS《被告人》而被更多觀眾認識，還和林周煥一起出演了電影《美玉》，是一顆冉冉上升的20代新星。



李珠彬也是一位逐漸嶄露頭角的演員。 她曾是DSP練習生，也是女團Rainbow的元年成員，還出演過Block B的MV《Yesterday》，因170cm的身高和洋娃娃般精緻可愛的面孔而受到關注。



最近演了電視劇《全體均可觀看》，被導演梁益準看中出演了短篇電影《LALALA》，明年的金銀淑作家新劇《Mr.Sunshine》裡也有她。



【跟進】

然而！ 金玟錫所屬社隨後作出回應，表示：「兩人沒有在交往，只是偶然地日程重疊，和朋友們一起吃了飯。 」

（圖源：金玟錫IG，李珠彬IG）

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