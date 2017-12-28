金玟锡恋爱中？！同赴福冈旅行，对方是Rainbow元年成员 而公司立场是？

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近日有多位演艺界人士透露，演员金玟锡和模特兼演员李珠彬（音）正在交往，大方约会毫不避嫌！

据悉，两人是今年7月从同事关系发展成为恋人。 因为年纪相同，两人有时就像朋友一样，约会时也十分大方，毫不顾忌周围人的视线。

某位跟两人都很熟的人透露：「金玟锡和李珠彬恋爱这件事，该知道的熟人都知道了。 金玟锡工作行程很紧张，但还是很照顾李珠彬，一起约会。 」

最近两人还一起去了日本福冈旅行。 金玟锡在本月初拍完了tvN电视剧《今生是第一次》里的全部戏份，之后就和李珠彬去福冈旅行，据悉有不少人看到~

金玟锡2012年出演《闭嘴！ 花美男乐团》出道，后来出演KBS电视剧《太阳的后裔》、SBS《被告人》而被更多观众认识，还和林周焕一起出演了电影《美玉》，是一颗冉冉上升的20代新星。



李珠彬也是一位逐渐崭露头角的演员。 她曾是DSP练习生，也是女团Rainbow的元年成员，还出演过Block B的MV《Yesterday》，因170cm的身高和洋娃娃般精致可爱的面孔而受到关注。



最近演了电视剧《全体均可观看》，被导演梁益准看中出演了短篇电影《LALALA》，明年的金银淑作家新剧《Mr.Sunshine》里也有她。



【跟进】

然而！ 金玟锡所属社随后作出回应，表示：「两人没有在交往，只是偶然地日程重叠，和朋友们一起吃了饭。 」

（图源：金玟锡IG，李珠彬IG）

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