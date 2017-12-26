喜歡GD不能不來! 充滿GD設計魂的濟州神話世界

喜歡GD不能不來! 充滿GD設計魂的濟州神話世界

旅遊   2017年12月27日   星期三09:23   Erin  

相信所有GD粉絲都早有耳聞，YG所參與投資打造的濟州神話世界，瞄準喜愛Kpop尤其是YG旗下藝人的粉絲們前來朝聖。


園區內有許多設施正在趕工中，在2018年的1月中即將盛大開幕，除了飯店內到處有螢幕播放著GD的廣告，樂園門口就是GD所設計的咖啡廳，外型非常特殊的建築，內裝也是簡約時尚，以黑白灰的色調為主，少數紅綠沙發點綴，目前因趕工中尚未開放拍攝，先讓大家參考咖啡廳外部以及之前內部施工中的樣子。




另外還有同樣是由GD所設計的保齡球館，整個主體為黑色，外牆高掛大大的螢幕同樣播出著GD的畫面，目前也是正在趕工當中，所以很可惜無法拍攝到內部，但大家1月中之後來玩的話應該會看到這場館的真實面目喔！

大家參觀完畢再加上在樂園內玩累了，晚上就到“YG三兄弟肉鋪”來吃個飽吧！放在特殊櫥櫃內等待熟成五天的頂級濟州島黑豬肉，店內還有著GD的塗鴉與簽名，引來許多粉絲爭相拍照。玩了一整天吃上這麼厚的黑豬肉真是一大享受，粉絲們不用離開園區就能整天感受到GD圍繞在身邊了～


下面的花朵是GD的塗鴉與簽名

（相關文章請看： GD＆梁鉉錫濟州島相聚！公開溫馨「父子照」～

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Jia Qi Chiang
    Ee Hung u can go leh
    2小時前
  • Lim Lay Sin
    Sharon Mah u can go this!
    4小時前
  • Tiffany Cheung
    Cherry Cheng我們一起去韓國(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 不過首爾和濟州好像離有點遠
    27分前
  • 昱親
    黃以佳改去濟州島？😂😂
    2小時前
  • 洪慧喬
    洪萩筑 我覺得可以！！😂
    4小時前
→更多留言...(138)
在Facebook上的留言

延伸閱讀

← 上一則
《Jugglers》每集都期待最後的小故事，崔丹尼爾告白：「她是我想要信任的人。」
下一則 →
INFINITE 驚喜連發！優鉉、成鍾回歸畫報曝光　全員將在見面會搶先表演個人新歌
主頁 » 旅遊 » 喜歡GD不能不來! 充滿GD設計魂的濟州神話世界