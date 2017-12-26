喜歡GD不能不來! 充滿GD設計魂的濟州神話世界

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相信所有GD粉絲都早有耳聞，YG所參與投資打造的濟州神話世界，瞄準喜愛Kpop尤其是YG旗下藝人的粉絲們前來朝聖。



園區內有許多設施正在趕工中，在2018年的1月中即將盛大開幕，除了飯店內到處有螢幕播放著GD的廣告，樂園門口就是GD所設計的咖啡廳，外型非常特殊的建築，內裝也是簡約時尚，以黑白灰的色調為主，少數紅綠沙發點綴，目前因趕工中尚未開放拍攝，先讓大家參考咖啡廳外部以及之前內部施工中的樣子。









另外還有同樣是由GD所設計的保齡球館，整個主體為黑色，外牆高掛大大的螢幕同樣播出著GD的畫面，目前也是正在趕工當中，所以很可惜無法拍攝到內部，但大家1月中之後來玩的話應該會看到這場館的真實面目喔！





大家參觀完畢再加上在樂園內玩累了，晚上就到“YG三兄弟肉鋪”來吃個飽吧！放在特殊櫥櫃內等待熟成五天的頂級濟州島黑豬肉，店內還有著GD的塗鴉與簽名，引來許多粉絲爭相拍照。玩了一整天吃上這麼厚的黑豬肉真是一大享受，粉絲們不用離開園區就能整天感受到GD圍繞在身邊了～





下面的花朵是GD的塗鴉與簽名





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