喜欢GD不能不来! 充满GD设计魂的济州神话世界
旅游 2017年12月27日 星期三09:23 Erin
相信所有GD粉丝都早有耳闻，YG所参与投资打造的济州神话世界，瞄准喜爱Kpop尤其是YG旗下艺人的粉丝们前来朝圣。
园区内有许多设施正在赶工中，在2018年的1月中即将盛大开幕，除了饭店内到处有萤幕播放著GD的广告，乐园门口就是GD所设计的咖啡厅，外型非常特殊的建筑，内装也是简约时尚，以黑白灰的色调为主，少数红绿沙发点缀，目前因赶工中尚未开放拍摄，先让大家参考咖啡厅外部以及之前内部施工中的样子。
另外还有同样是由GD所设计的保龄球馆，整个主体为黑色，外墙高挂大大的萤幕同样播出著GD的画面，目前也是正在赶工当中，所以很可惜无法拍摄到内部，但大家1月中之后来玩的话应该会看到这场馆的真实面目喔！
大家参观完毕再加上在乐园内玩累了，晚上就到“YG三兄弟肉铺”来吃个饱吧！放在特殊橱柜内等待熟成五天的顶级济州岛黑猪肉，店内还有著GD的涂鸦与签名，引来许多粉丝争相拍照。玩了一整天吃上这么厚的黑猪肉真是一大享受，粉丝们不用离开园区就能整天感受到GD围绕在身边了～
下面的花朵是GD的涂鸦与签名
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