BLACKPINK與Red Velvet在「SBS歌謠大戰」謝幕時，牽手與抱抱的溫暖互動
明星 2017年12月26日 星期二13:59 Yuan
看到BLACKPINK與Red Velvet這一段互動，真的覺得暖暖的！
「SBS歌謠大戰」在昨日舉行，出演歌手有Wanna One、Red Velvet、Heize、BLACKPINK、BTOB、GFRIEND、善美、WINNER、臉紅的思春期、TWICE、IU、防彈少年團、EXO、Got7、嚴正化和李笛等人。
（圖：截自SBS）
在今年的典禮結束後，藝人們也一起進行了謝幕。因為日前的事，Red Velvet看起來心情還沒有平復，而平時就私下感情就不錯的Red Velvet和BLACKPINK，在這時候也站在了一起，ROSÉ就抱了Yeri、Lisa和Irene手牽著手一起走了一段，最後回到舞台兩團成員也都走在一起，Jennie還搭了Irene的肩。
（圖：截自Mera）
而這一段也被在現場的粉絲錄了下來，更紛紛寫下：「真的好暖，感情真的都很好」、「謝謝BLACKPINK安慰了Red Velvet，讓她們露出了笑容」、「Red Velvet要加油啊！」
（首圖：BAE CHURCH）
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