BLACKPINK与Red Velvet在「SBS歌谣大战」谢幕时，牵手与抱抱的温暖互动

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看到BLACKPINK与Red Velvet这一段互动，真的觉得暖暖的！

「SBS歌谣大战」在昨日举行，出演歌手有Wanna One、Red Velvet、Heize、BLACKPINK、BTOB、GFRIEND、善美、WINNER、脸红的思春期、TWICE、IU、防弹少年团、EXO、Got7、严正化和李笛等人。



（图：截自SBS）

在今年的典礼结束后，艺人们也一起进行了谢幕。因为日前的事，Red Velvet看起来心情还没有平复，而平时就私下感情就不错的Red Velvet和BLACKPINK，在这时候也站在了一起，ROSÉ就抱了Yuri、Lisa和Irene手牵著手一起走了一段，最后回到舞台两团成员也都走在一起，Jennie还搭了Irene的肩。



（图：截自Mer）

而这一段也被在现场的粉丝录了下来，更纷纷写下：「真的好暖，感情真的都很好」、「谢谢BLACKPINK安慰了Red Velvet，让她们露出了笑容」、「Red Velvet要加油啊！」

（首图：BAE CHURCH）

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