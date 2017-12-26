英文超流利的金永哲，放話要進軍好萊塢被問到：「最想出演什麼樣的角色呢？」
綜藝 2017年12月26日 星期二12:48 MiJimin
近期又發表新歌的金永哲，有了【GAG歌手】的新封號，還能夠身兼主持，跟著總統出國，真的是太多才多藝了～！
平安夜播出的《Section TV》中，金永哲與近期合作聖誕新歌的Brown Eyed Girls隊長JeA一同出演，兩人在月初發表了新歌《聖誕節沒什麼》，歌曲主要獻給單身的人們，金永哲也再次一展歌喉。
而後主持人更談到金永哲從搞笑藝人到歌手的心情，透過歌曲《RING RING》得到更高的知名度，還收到了國家的召喚，與總統一同前往德國，活動結束還有幸一起合照，感到相當光榮。
＊訪問片段：
近期為了出演美劇更到好萊塢試鏡，還被事務所的人問到想演出哪種角色，金永哲回應到：「主角通常會到餐廳用餐，他想當最搞笑的服務員。」還真的蠻適合的～XD，雖然目前是失敗的狀態，但也安慰自己：「下次一定會成功的。」相當的積極正面。
小編也期待有機會看到他發揮長才啊～！
（截圖自：MBCentertainment）
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