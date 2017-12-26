英文超流利的金永哲，放话要进军好莱坞被问到：「最想出演什么样的角色呢？」

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近期又发表新歌的金永哲，有了【GAG歌手】的新封号，还能够身兼主持，跟著总统出国，真的是太多才多艺了～！

平安夜播出的《Section TV》中，金永哲与近期合作圣诞新歌的Brown Eyed Girls队长JeA一同出演，两人在月初发表了新歌《圣诞节没什么》，歌曲主要献给单身的人们，金永哲也再次一展歌喉。



而后主持人更谈到金永哲从搞笑艺人到歌手的心情，透过歌曲《RING RING》得到更高的知名度，还收到了国家的召唤，与总统一同前往德国，活动结束还有幸一起合照，感到相当光荣。

＊访问片段：



近期为了出演美剧更到好莱坞试镜，还被事务所的人问到想演出哪种角色，金永哲回应到：「主角通常会到餐厅用餐，他想当最搞笑的服务员。」还真的蛮适合的～XD，虽然目前是失败的状态，但也安慰自己：「下次一定会成功的。」相当的积极正面。



小编也期待有机会看到他发挥长才啊～！

（截图自：MBCentertainment）

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