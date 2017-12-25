「成員開心我就開心」⋯⋯難怪人人都愛鬧 Highlight 李起光！

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比 Highlight 隊友都還早出道的李起光，雖然既是「前輩」又充滿舞台魅力，但單純的他只要下了台就渾身反差萌。究竟為什麼大家都喜歡鬧起光呢？答案似乎就在最近的訪談中！

昨日（24 號）在 MBC 頻道播出的《Section TV 演藝通信》中，Highlight 全員登場接受了一段採訪，時間雖短但趣味十足。起光先是透露：「我這個人的風格就是『跟隨成員們的意見』。如果意見不合時，通常我們都會列出兩種選項，然後大家少數服從多數。」

當主持人進一步問起光是什麼類型的人時，他說：「我是『只要成員開心，我就開心』的類型。」結果在接下來的訪談中，Highlight 成員們當然一如既往地玩了起來，主持人一提起起光曾獲得「亞洲第一美男」殊榮時，老么孫東雲立刻爆料：「起光哥常常自己說『我可是亞洲第一啊！』」

不僅如此，連平時沈默寡言的龍俊亨也加碼：「起光每天早上起來，都會自得其樂地說『亞洲第一』。」無法招架的起光，只好自暴自棄地重演：「我就是亞洲第一」，讓全場樂不可支。

不僅外貌，起光在粉絲心目中肯定是各方面的第一啦～最後，就來接收 Highlight 的耶誕祝福吧！



（照片來源：MBC、Around US）

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