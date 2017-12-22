《Power》被選為杜拜塔噴泉Show背景音樂 EXO獲邀到場觀賞
KPOP 2017年12月25日 星期一11:00
EXO的《Power》被選為哈利法塔前的杜拜噴泉(The Dubai Fountain)的表演音樂，成為首支入選的韓國音樂，他們更獲邀到現場觀賞噴泉表演！
EXO九月推出後續專輯《THE WAR: The Power of Music》，當中充滿正能量的主打曲《Power》受到杜拜青睞，被收錄成為杜拜噴泉(The Dubai Fountain)的表演音樂，並將由2018年1月起興噴泉Show一起招待全世界遊客。
日前，哈利法塔的透過官方微博宣佈，EXO受邀於2018年1月16日親到當地欣賞《Power》音樂噴泉。見證這個世界上最高的表演噴泉，伴隨著《Power》的韻律曼妙舞動。據悉，杜拜旅遊局更會全程記錄EXO觀賞噴泉及遊玩體驗的過程。
杜拜音樂噴泉是世界最大的噴泉，水、燈光、彩色投影機互相配合變化，伴隨住數首阿拉伯以及世界各地的歌曲，此前使用過的音樂還有Michael Jackson《Thriller》、Whitney Houston《I Will Always Love You》、Adele《Skyfall》等經典英文歌，而收錄韓國音樂則是首次。
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