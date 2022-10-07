见GD被粉丝媒体包围住，好友李洙赫趁乱拔腿逃离XD 巴黎街头逛街的画面以为是走秀！

拔腿就跑走太好笑！

GD和李洙赫这趟秘密巴黎行已经众所皆知 XD 从出发开始就成为跟拍目标，即使一切行程皆是保密到家，但两人一现身，大明星气息根本无法掩盖！换了黑色短发的 GD 看起来俐落帅气，粉丝对於新造型都十分惊喜～



两人此次巴黎行和多位巨星碰面、一同合照留念，大咖云集让人惊呼这人脉真是太广！包括周杰伦、还有美国歌手Pharrel Williams！这些动态不禁让大家开始期待，未来是否会有跨国合作呢？希望有这一天的到来！



此外GD也被捕捉到在巴黎街头出现的画面，时髦又少见的单品搭在一起，GD的穿搭更衬托出巴黎的迷人气息。



都不确定漂亮的是风景还是人了！



这次在机场出现也是聚集一票粉丝及媒体，粉丝给GD送上信，他也一一收下道谢～不久就被团团围住，根本无法好好走路！然而此时却发现，挚友李洙赫不见踪影？原来他走在GD后方，等他被包围住后趁乱冲到接驳车旁上车 XD 逃走的模样让网友都笑到不行。不过现场的盛况也让人更能感受两人的人气确实很高！



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