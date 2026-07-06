《鬼怪》10周年合体！孔刘、金高银惊爆「第一场戏就是吻戏」：要赶在荞麦花凋谢前拍完

tvN 20周年特辑《鬼怪10周年旅行》4日播出第一集，立马掀起全网回忆杀。当「死鬼CP」孔刘、李栋旭，搭档金高银、刘寅娜再度同框，四人一见面完全没有岁月隔阂，当年的超强火花和私下「亲兄妹」般的互怼互动，直接让观众集体泪奔！

谈到这部封神之作，孔刘依旧感性满满，他深情表示：「这是一部每到冬天，大家就会重新点开的作品。对我来说，《鬼怪》就是我生命中最灿烂的冬天。」而李栋旭则透露，去年他和孔刘、金高银聚会时，随口提了一句「明年就10周年了，要不要一起做点什么？」没想到这个点子居然真的成真，让粉丝直呼太幸福！



孔刘惨遭妹妹们联合「霸凌」？戏外根本亲兄妹！

其实从行前预备会开始，四人的化学反应就已经笑料百出。身为团宠兼「国民妹妹」的金高银疯狂撒娇：「来这里真的太好了，我天生就是当老么的料！」面对金高银和刘寅娜两位妹妹的调皮捉弄，孔刘只能无奈苦笑求饶：「2对1真的有点吃力啊…」

到了旅行当天，孔刘连食材和解酒用的牛骨汤都提前打包好，大秀「计画型（MBTI 的 J人）」魅力，而戏里戏外都超有综艺感的刘寅娜则准备了切好的大葱和调味料。



当车子开进隧道、音响传来《鬼怪》的经典 OST 时，金高银立刻联想到当年孔刘和李栋旭走秀的经典「大葱伸展台」画面，孔刘也忍不住感叹：「那时候真的很漂亮，但当时自己却不知道，现在看来感触好深。」刘寅娜立刻感性安慰：「其实，现在也是最漂亮的时候啊！」

重回注文津防波堤！惊爆「第一天开拍就亲下去」

抵达江陵后，四人直奔剧中的名场面圣地——注文津防波堤。现场依然有许多粉丝造访，让人感受到这部剧历久不衰的人气。孔刘和金高银再度围上经典的「红色围巾」、捧著「荞麦花」重现当年名场面，第一次来到注文津的李栋旭和刘寅娜，也当场加码带来「桃子CP」风格的重新诠释。刘寅娜惊叹道：「太神奇了，居然和那时候一模一样。」孔刘则坦言：「心情真的很奇妙，感觉像是见到了比10年更成熟的恩倬。」



随后一行人移师到生鱼片店聚餐，回忆当年的幕后趣事，原来孔刘和金高银进组后第一场拍摄，居然就是吻戏！当时两人都还很不熟、极度尴尬，但因为必须在荞麦花凋谢前抓紧时间，所以只能先拍吻戏。

接著刘寅娜也加码爆料，透露第一天开拍时李栋旭重感冒，她当时非常担心，结果对方却丢出一个「极度理智（MBTI 的T人）」的回应，让全场瞬间笑翻。



收视狂飙！全网陷入怀旧风暴

神剧合体的威力果然不同凡响！第1集首播成绩极度亮眼，首都圈家庭平均收视高达 3.4%（最高 4.4%），全国家庭平均 3.3%，位居有线与综合编成频道的同时段收视冠军！在 tvN 的主要目标受众（20至49岁男女）收视率中，同样夺得同时段冠军。

《鬼怪10周年旅行》於7月4日正式开播，每周六、日更新一集，香港观众可在 Viu 同步追看，台湾观众也请密切锁定各大影音平台，一起重温这场最灿烂的冬天回忆！



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