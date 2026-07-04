苏志燮《金特务：本色回归》首次挑战父亲角色　21年来听惯「大叔」却不习惯被叫「爸爸」

演员苏志燮透过新作品首次挑战饰演父亲角色，也分享了自己诠释角色的感想。

1日公开的 YouTube 频道《YouTube河智英》影片中，带著 SBS 电视剧《金特务：本色回归》回归的苏志燮担任嘉宾，与主持人河智英分享了许多与作品相关的故事。



当天，苏志燮表示：「这次作品中，我饰演一位高中生女儿的父亲。这是我第一次演有孩子的爸爸，所以很好奇自己的形象是否适合这个角色，也很想知道自己是否诠释得好。」

他也坦率谈到剧中称呼带来的陌生感。苏志燮说：「『大叔』这个称呼，从21年前的电视剧《对不起，我爱你》开始就一直听到，早就习惯了。不过在这部戏里，女儿叫我『爸爸』，一开始真的有点不习惯。」回顾自己初次面对这个新角色时的心情。



对於外界评价这部作品就像描写父亲拚命守护女儿的电影《即刻救援》韩国版，苏志燮也表达了感谢之意。他笑著表示：「真的非常感谢。连恩・尼逊（Liam Neeson）现在不是还在拍动作戏吗？真的很帅。我只是关节有点不好，但体力还是很好。」幽默展现了自己对高强度动作戏的自信。

最后，苏志燮也分享了自己的动作戏哲学。他表示，希望动作戏不只是单纯的打斗，而是能融入更多情感，「我希望在动作戏里注入更多情绪，不只是惩罚或挥拳，每挥出一拳，我都努力把情感尽可能地融入其中。」





苏志燮主演的《金特务：本色回归》讲述原本是「世界上最平凡的爸爸」，为了找回唯一的女儿，化身「世界上最危险的男人」展开复仇行动，开播仅2集便冲出15.7%收视，直接荣登2026年所有韩剧中的收视冠军宝座！



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻