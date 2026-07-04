终於等到新消息！金裕贞变身京城神偷，首度携手朴珍荣演绎谍报罗曼史，《100日的谎言》首波预告公开

金裕贞、朴珍荣新剧终於有新消息啦！《100日的谎言》公开倒数预告，两人的全新角色也正式揭开神秘面纱。

即将於10月首播的 tvN 全新周末剧《100日的谎言》，2日公开「D-100」倒数预告，抢先揭开这部谍报爱情剧的神秘面貌。故事以1932年京城为背景，讲述潜入朝鲜总督府执行秘密任务的神偷少女，与总督府高层养子兼新任翻译官之间，展开一段危险却又命运交织的爱情故事。



金裕贞饰演的李佳景，是京城最厉害的神偷，原本一心为了实现前往美国而努力存钱，却因接受抗日组织「救国团」的任务，伪装成朝鲜总督府通译生潜入内部，自此卷入一场惊心动魄的谍报行动。



朴珍荣则饰演总督府高层的养子「佐藤秀夫」，同时也是新任翻译官「金泰雄」。在那个需要向国际联盟调查团宣传日本殖民统治正当性的黑暗年代，他是少数精通英语、日语与韩语的关键人物，也将在两种身分之间展现复杂的内心挣扎。除此之外，金贤珠、李茂生、陈善圭等实力派演员也将加盟演出，豪华卡司令人更加期待。



此次公开的预告中，高度还原1930年代京城街景与朝鲜总督府场景，角色们在危机四伏的氛围中彼此试探、擦肩而过，短短几秒就营造出紧张又充满宿命感的谍报氛围，也让人更加期待金裕贞与朴珍荣将如何诠释这段危险又命运交织的爱情故事。



金裕贞继《亲爱的X》后再次挑战全新角色，朴珍荣也将带来截然不同的演出，两人首度携手合作，究竟会展现出什么样的化学反应，也让不少剧迷与粉丝直呼，已经等不及《100日的谎言》10月开播了。

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