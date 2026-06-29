尹敬浩发长文感谢《金特务：本色回归》收视飙升！苏志燮一句「我每天都13小时不说话」，让他笑认：自己挖坑自己跳

《金特务：本色回归》播出仅2集便冲上15.7%收视，尹敬浩亲自立下的「13小时无言修行」公约也正式成真！面对自己挖坑给自己跳的挑战，他透过 IG 留下感性又搞笑的长文，分享收视爆发后的心情 XD

尹敬浩28日在 IG 限时动态写下：「也许我接下来会有13个小时不能说话，所以想先在这里留下想说的话。」他表示，《金特务：本色回归》播出第2集便突破15%收视，身为剧中演员，真的非常感谢观众给予的热爱。而当他思考该如何回报这份支持时，也想起自己在制作发布会上许下的收视公约。



回忆当时的约定，尹敬浩坦言自己曾苦恼：「大家都开心、都在感谢的时刻，只有我一个人进行13小时无言修行，究竟有什么意义呢？」但他也想起崔代勋与孙娜恩当时暖心表示「那我也一起做吧」，感动说道：「真的很感谢我的同事们，也许正因为有这样的伙伴，《金特务：本色回归》才能获得这么大的喜爱。」



尹敬浩也分享可爱的小插曲，笑说：「苏志燮哥听到这件事后，还很淡定地说自己平常每天就有13个小时没说话，让我感受到他果然是个大器的人，甚至让我怀疑他是不是期待更强的公约。」他也自嘲表示，原本「13」是为了纪念苏志燮睽违13年回归SBS，没想到最后竟变成自己挖坑给自己跳，「以前老婆总叫我要小心说出口的话，现在才真正感受到这句话的重量。」



谈到收视突破13%的心情，尹敬浩坦言：「真的非常开心。因为我知道13%的收视率是一道很高的门槛，虽然期待过，但其实不敢想像。」他也回忆首播9.5%的成绩让自己「甚至怀疑自己的眼睛」。虽然目前正与家人旅行，暂时无法立刻挑战，但他承诺：「我尹敬浩，说出口的话一定会做到。虽然有很多想说的话，但这一次会用沉默回报大家的支持。」同时也感谢《金特务：本色回归》所有工作伙伴，表示能共享这份喜悦是非常珍贵的回忆。



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