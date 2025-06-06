成海恩分享痛苦心路历程，暗示去年已分手！食不下咽暴瘦「内心流泪仍须强颜欢笑」

因出演《换乘恋爱2》成为素人明星的成海恩近来频频被传恋情告终，2日她在个人YT频道更新旅行vlog，谈到去年第一次体会到「真正的痛苦」，似透露分手心境。

影片中，海恩和昔日空服员（空姐）同事一起来到布拉格旅行，搭飞机时与一对银发夫妇邻座，感慨说希望老后也能成为那样的恩爱夫妻，即使年迈仍能牵手同行。随后对正在谈恋爱的友人送上祝福：「姐姐是很好的人，所以才会遇见好人。」



吃饭时，海恩向友人倾诉了隐藏的情绪：「真正痛苦的时候会瘦，去年第一次体会到那种感觉。 即便想要进食，嘴巴却不会动。」友人表示理解：「能吃饭就还好，真正痛苦时连胃口都没有。」成海恩接著说：「如果变胖了、能吃了，说明还不够痛苦。 还没到极限。」



海恩坦言当时内心在哭泣、脸上却带著笑容，令她感到格外悲伤：「最痛苦的是即便难过也要强颜欢笑。 以前认为这是理所当然，认为应该保持端正、不表露个人情感。 但心里非常痛苦时还必须强颜欢笑，真的有撕裂感。」



随后她展现出积极的一面，表示人只有在感到幸福时才能好好吃饭，所以大家才喜欢吃饭很香的人，顿悟也许这就是大家喜欢她的原因之一。 海恩把手中的肉桂卷吃得连渣都不剩，看来如今已走出痛苦、变得幸福了很多。



成海恩2022年出演恋爱真人秀《换乘恋爱2》与郑贤奎（郑贤圭、郑泫揆）发展为现实情侣，多次被网友偶遇约会放闪，收获众多祝福。 但后来双方删除SNS上的合照、分开旅行，逐渐引发分手传闻。 最近与郑贤奎在Netflix综艺节目《魔鬼的计谋2》终映采访中表示和海恩「依然是互相支持的关系」、「不希望恋爱关系被商品化」、「想花时间独自疗愈自己」，被解读为间接承认分手事实。



网友纷纷留言为海恩打气，表示很多人都很珍视她，希望她迎来更好的时光。



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