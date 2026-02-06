tripleS首次香港开唱24人全集合

被誉为创新型韩国女团的tripleS，一直以跟粉丝紧密互动而闻名，并在K-pop界建立崭新的地位。因此，她们早前在社交媒体上公布即将举行2026年的巡回演唱会后，随即引来K-pop迷的热烈讨论。

而主办单位AEL Music Nation今天正式宣布2026 tripleS OT 24 Concerts in Asia — Hong Kong演唱会，将在今年3月14日，於安盛竹翠公园，西九文化区盛大举行。

由於这是tripleS第一次来香港举行属於她们的演唱会，为了回应WAV（粉丝名称）的热烈期待，SeoYeon、HyeRin、JiWoo、ChaeYeon、YooYeon、SooMin、NaKyoung、YuBin、Kaede、DaHyun、Kotone、YeonJi、Nien、SoHyun、Xinyu、Mayu、Lynn、JooBin、HaYeon、ShiOn、ChaeWon、Sullin、SeoAh、JiYeon将会全员24人来港演出，单是想起她们整队出现在舞台的效果已经相当震撼！

同时，她们也预备了丰富的福利回馈购票观众。当中包括购买$1,580门票才独享的观赏Sound Check，其他还有演唱会后After Talk、团体签名海报、个别成员的Postcard、拍立得、签名海报、COSMO徽章等多种福利。各种福利详情可以参考附图。

tripleS出道之后成为K-pop界的话题全因跟粉丝的亲密互动，WAV们都能够透过官方的COSMO应用程式来参与组合的发展，譬如她们的comeback内容，以及小分队的成员组合。加上每位成员又会定期向歌迷透露团体、小分队，甚至个人活动，增加了粉丝的投入感，从而跟tripleS建立了密不可分的深厚关系。

不论你想现场欣赏全员24人的精彩舞台演出，还是想跟她们一起度过白色情人节，都不要忘记2月10日中午12时，2026 tripleS OT 24 Concerts in Asia — Hong Kong演唱会的恒生Mastercard信用卡优先购票。至於公开售票则会在2月13日星期五中午12时正式开售！票价分为$1,580、$1,180和$880。如想知道更多tripleS香港演唱会的消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。



活动资讯：

2026 tripleS OT 24 Concerts in Asia - Hong Kong

日期：2026年3月14日（六）

地点：安盛竹翠公园，西九文化区

票价：港币1,580/港币1,180/港币880

公开发售：2026年2月13日（五）中午12时

购票平台：KKTIX.com 及大麦网



恒生Mastercard信用卡优先购票：

日期：2026年2月10日（二）中午12时

（客户购票前必须已登记成爲Tix-get-go Powered by KKTIX会员）

优先订购详情：hangseng.com/flash9

主办单位：AEL Music Nation

