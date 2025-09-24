都敬秀澳門巡演熱唱接近兩小時 首戴可愛爆谷髮夾冧暈粉絲

實力歌手兼韓國人氣男團EXO成員都敬秀（D.O.）昨晚於假澳門新濠影滙綜藝館舉行D-SHOW主辦的「2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR DO it! in Macau」個人演唱會，除了演唱超過20首歌曲，他還不時與粉絲對話互動，又戴上工作人員特製的可愛髮夾亮相安可，與粉絲渡過超高熱量的兩小時！

在樂隊伴奏下，都敬秀先以直立咪演唱歌曲《Do You Remember》現身主舞台，在緊接的《Nobody Knows It》《Wonder》又走到台兩邊和小舞台不停向上層及平地的粉絲揮手，為此場演唱會帶來充滿力量的開場。之後他以普通話「大家好Macao」向粉絲問好，當聽到台下大聲回應，他大讚「果然是澳門啊」，表示已經很久沒來澳門﹐久違地感受到澳門粉絲非常厲害的能量與熱烈氣氛。由於之前提及過Dress Code為白色，故都敬秀仔細掃視全場「檢查」粉絲衣著，讚賞大家有乖乖聽話穿著白色衣物參加，並希望大家能盡情享受演唱會。

都敬秀之後又為粉絲帶來不同曲風的歌曲，包括凝聚粉絲齊心應援的《Mars》、輕鬆活潑的《Simple Joys》、帶點性感浪漫的R&B《Fit》和《I’m Gonna Love You》等，展現出自己的實力唱功。他提到這次是他推出專輯《BLISS》後首次在澳門為大家唱歌，感到非常有趣。對於粉絲在不少歌曲中齊心又響亮的應援聲，都敬秀幽默地指原來大家很愛唱歌，但笑說暫時還是自己唱得比較好。而這次演唱會不少表演他亦特別準備了中文翻譯歌詞，讓粉絲能一邊看歌詞一邊跟着他唱歌，非常貼心。

隨後都敬秀再唱出一連串節拍強勁的輕快歌曲，包括《Popcorn》以及最新單曲《DUMB》等。他表示《DUMB》是為了大家聽歌時能感到開心而推出，自己不但享受在澳門這裏獻唱，亦感覺到歌曲與熱情的大家相當搭配。身為人氣男團EXO成員的他更安排了樂隊演奏EXO歌曲串燒，並驚喜演唱一小段團隊名曲《Love Me Right》和《Don’t Go》，令全場頓時興奮歡呼！

都敬秀又提到專輯抱着希望粉絲聽後得到安慰和溫暖的心而製作，接著便以溫柔聲線獻唱多首治癒人心的歌曲如《I”ll Be There》、《Draw My Path》等。演唱會期間都敬秀亦非常寵粉，常與台下互動，除了模仿粉絲大聲唱歌的模樣和即場以尖叫聲測量男女粉絲比例，又打聽在場粉絲從多遠的地方前來欣賞演出，當看到英國和德國粉絲時感到既感恩又驚訝！他又大聲讀出粉絲寫着「腹肌」的大字報，打趣地說自己沒有腹肌，並拍打自己肚子表示都是肚腩肉，引來一片尖叫聲！

在演唱給粉絲的歌《IN ANOTHER LIFE》後，都敬秀在致詞環節再次感謝粉絲們的喜愛和支持，隨後唱出《Somebody》，在結尾高呼「I Love You Macao」並以普通話大叫「謝謝」後退場。在粉絲們不捨的「我愛你，都敬秀」叫喊下，都敬秀戴上由工作人員親自做的爆谷髮夾再次登場演唱《Rose》，他害羞地表示為了認證工作人員的心意，所以作出出生而來第一次新嘗試，令全場以韓文高呼「好可愛」！當他跟全場拍攝大合照後，大螢幕忽然播放粉絲準備的驚喜片段，接著全場再拼出韓文「你是我的奇蹟」的拼字應援，都敬秀大聲讀出後向粉絲們表達感謝，並承諾不會忘記澳門這份幸福的回憶。體貼的他又大爆今晚會去吃火鍋﹐叮囑還未吃飯的大家也記得吃好一點。尾聲他送上最後的安可曲《SING ALONG!》，唱畢便伴隨着樂隊的演奏離場，澳門站最終圓滿落幕。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞