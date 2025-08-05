《G DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》全球巡展 震撼宣布加开香港站

本年度最令人引颈以待的K-POP王者G-DRAGON睽违8年於今个周末终於强势回归香港舞台，一连三日（8月8至10日）假亚洲国际博览馆举行备受瞩目的世界巡回演唱会。G-DRAGON所属的全球AI娱乐科技公司Galaxy Corporation，携手内容方案公司Creative MUT（简称MUT）及中国区合作方SEEIN观界宣布共同打造的艺术展《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》加开香港站，将於8月15日（星期五）至9月7日（星期日）移师尖沙咀海港城盛大登场，呈现G-DRAGON结合高科技与艺术的概念，让观众能完整体验里面的庞大世界观；现场亦同步发售韩国原厂周边商品。展览门票将於8月11日 (星期一)中午12时於Klook平台独家发售，每张为港币$188，势必掀起全城抢飞热潮！







今年三月，G-DRAGON於首尔盛大推出其第三张概念专辑 ‘Übermensch’，并推出同名的媒体艺术展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》造成轰动，旋即成为打卡热点，并於开启全球巡展，东京站及台北站引发朝圣风潮，缔造惊人的纪录与话题热度。这个巡回展览以高端技术与媒体艺术打造，《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》结合虚拟实境（VR）、3D立体动态图像及即时浮空投影（Hologram）等尖端技术，打造出与G-DRAGON零距离接触的沈浸式场景体验，完整诠释G-DRAGON第三张正规专辑《Übermensch》（意即「超人」）的核心讯息，并以数码媒体艺术形式呈现其创作哲学。展览透过数码媒体语言，将「自我超越」、「艺术的自由」 与 「对未来的想像力」 三大核心理念具体呈现，让粉丝深入探索GD的创作宇宙及《Übermensch》专辑背后的艺术哲学与G‑DRAGON独有的创作世界观。





选址海港城

是次香港站展览选址香港最大型的购物中心 –「海港城」，在维多利亚港海旁耸立五十多年至今，是香港一个不可或缺的地标，亦是香港规模最大的购物中心。届时展览将在海港城海洋中心四楼及港威商场大堂I，打造「沉浸－互动－共鸣」三大体验空间，让粉丝在香港也能亲身感受这场跨世代的艺术盛宴。是次展览的亮点之一，观众可透过VR技术，沉浸式体验G-DRAGON最新单曲〈TAKE ME〉的精彩演出，粉丝们犹如置身於G-DRAGON为粉丝打造的一对一专属舞台现场。



此外，展览亦同步运用多台5G Hologram浮空投影装置，播放〈TAKE ME〉与〈IBELONGIIU〉两首表演影像，萤幕边框仅2公分，营造出极致真实的临场感。东京站及台北站展区均以投影技术呈现影象，而香港站展区则特别采用双面LED屏幕打造长廊，结合音效打造双重感官体验，犹如G-DRAGON陪粉丝一齐探索他的世界观。场内更会限量发售来自韩国原厂进口的周边商品，并预计推出限量福袋购买活动，让粉丝一次完整收藏 G-DRAGON 的艺术系列，极具收藏价值！



是次展览也特别於海港城港威商场大堂I设置限定装置艺术，包括最吸睛的是象徵G-DRAGON创作精神的「Daisy Garden」，展出高达4.4米的巨大雏菊装置，是不可错过的打卡圣地！

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站

展览日期 ： 2025年8月15日（星期四）至9月7日（星期日）

地点 ： 海港城海洋中心四楼及港威商场大堂I

开放时间 ： 每日早上10时30分至晚上9时30分

每日11个场次，每场一个小时

门票价格 ： 港币$188（已包含手续费$12）

售票详情 ： 开卖时间8月11日（星期一）中午12时

於Klook独家发售

https://s.klook.com/gdragonexhibitionhk （网页将於门票开卖当天生效）



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