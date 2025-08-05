《行骗天下KR》最新海报：朴敏英化身天才诈骗集团领袖！合作伙伴朴喜洵、朱钟赫超吸睛

全新韩剧《行骗天下KR》朴敏英化身为顶尖 1% 智商的天才诈骗集团领袖，官方於 30 日公开了她的「前导海报」，团体海报也相当帅气～。

本剧讲述拥有多才多艺能力的三名诈骗犯，为了替这个时代的恶人们复仇而展开行动的「劫盗喜剧」。

前导海报突显了朴敏英所饰演的角色――拥有 IQ165、顶尖 1% 天才头脑的诈骗集团领袖尹伊朗――所展现出的压倒性气场，进一步引发外界对她将展开的天马行空计画的期待。



制作组表示：「虽然这张『前导海报』设计简洁，但透过朴敏英的强烈形象，能一眼看出《行骗天下KR》的魅力。」并补充道：「我们有信心《行骗天下KR》会成为一部独树一帜的作品，敬请期待。」

与她搭档的伙伴中，朴喜洵饰演幽默与Sense兼备又多才多艺的资深诈骗犯「詹姆斯」，朱钟赫性格纯真又正直的老么「明久浩」。



另外，《行骗天下KR》将於 9 月 6 日晚间 21:10 在 TV朝鲜 与 Coupang Play 同步首播，并透过 Amazon Prime Video 在全球（韩国除外）共 240 个国家与地区上线。

▼《行骗天下KR》首波预告：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻