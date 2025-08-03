《瑞草洞》柳惠英上海旅游拍「外送员、宝特瓶」引争议！IG遭中国网友洗版谩骂：别来了、演员本人更讨厌

即使柳惠英已经删除这篇贴文，但中国网友也到其他贴文谩骂。

柳惠英因出演《请回答1988》中「成宝拉」一角而广为人知，之后在《恩珠的房间》、《Law School》演技获得好评。近期在《瑞草洞》饰演受雇律师「裴文婷」又掀起一波讨论，但最近她却因为一组上海旅游照片引发争议。



柳惠英日前在 IG 晒出多张到上海旅游的照片，她除了与知名地标东方明珠合照、骑自行车的照片外，还拍摄外送员趴在机车上休息、宝特瓶仍在草地的照片。结果这两张照片也引发中国网友不满，指责她是「选择性」展示大城市负面形象、侵犯外送员的隐私等。



中国网友纷纷涌入柳惠英的 IG 留言，即使她已经删出该篇贴文，但...中国网友的怒气未消，还到她其他贴文洗版留言：「你可要保证首尔是干干净净的，我们以后去也会随手拍垃圾」、「别再来中国了」、「怎么就删掉了」、「上海怎么样大家心知肚明，也没有到脏乱的地步吧」、「一直很讨厌宝拉这个角色，怎么演员本人更讨厌」、「看到上海这么繁华自卑了吗」、「偷拍是韩国的传统吗」、「你们国家没有劳动人民吗」等等。

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