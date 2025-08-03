《瑞草洞》柳惠英上海旅遊拍「外送員、寶特瓶」引爭議！IG遭中國網友洗版謾罵：別來了、演員本人更討厭

即使柳惠英已經刪除這篇貼文，但中國網友也到其他貼文謾罵。

柳惠英因出演《請回答1988》中「成寶拉」一角而廣為人知，之後在《恩珠的房間》、《Law School》演技獲得好評。近期在《瑞草洞》飾演受僱律師「裴文婷」又掀起一波討論，但最近她卻因為一組上海旅遊照片引發爭議。



柳惠英日前在 IG 曬出多張到上海旅遊的照片，她除了與知名地標東方明珠合照、騎自行車的照片外，還拍攝外送員趴在機車上休息、寶特瓶仍在草地的照片。結果這兩張照片也引發中國網友不滿，指責她是「選擇性」展示大城市負面形象、侵犯外送員的隱私等。



中國網友紛紛湧入柳惠英的 IG 留言，即使她已經刪出該篇貼文，但...中國網友的怒氣未消，還到她其他貼文洗版留言：「你可要保證首爾是乾乾淨淨的，我們以後去也會隨手拍垃圾」、「別再來中國了」、「怎麼就刪掉了」、「上海怎麼樣大家心知肚明，也沒有到髒亂的地步吧」、「一直很討厭寶拉這個角色，怎麼演員本人更討厭」、「看到上海這麼繁華自卑了嗎」、「偷拍是韓國的傳統嗎」、「你們國家沒有勞動人民嗎」等等。

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