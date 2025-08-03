【K社韩国小百科】不会老、不会累、永无争议？ 《K-Pop 猎魔女团》引爆AI偶像热潮，人气超越BTS、BLACKPINK？

Netflix原创动画电影《K-Pop 猎魔女团》（《K-Pop Demon Hunters》，简称「猎魔女团」）近期在全球掀起热潮，虚拟偶像「Saja Boys」的人气超越真人偶像，开启K-POP的新篇章。

美国《华尔街日报》（WSJ）日前对此现象进行深入报导，并以《K-POP界最大名字不是BTS，而是Netflix》为题，聚焦这部动画作品所带来的文化冲击。报导指出，虚拟偶像正挑战真人偶像的地位。 其中，担任「Saja Boys」中角色「MYSTERY」配音与演唱的前U-KISS成员Kevin Woo（禹圣贤），Spotify月听众数突破2,000万人次，远超他动画前仅约1万人次的数据。

Kevin Woo在接受《华尔街日报》於洛杉矶的专访中表示：「演出虚拟角色让我感觉非常超现实，现在大家不再认得我是Kevin Woo或K-POP艺人。」



动画中的歌曲同样强势横扫音乐榜。 片中两首插曲登上Spotify全球最多串流歌曲第1名，创下BTS、BLACKPINK等K-POP天团尚未达成的纪录。 WSJ指出，这突显了虚拟偶像与新科技对音乐产业带来的剧烈转变。

加州大学洛杉矶分校（UCLA）K-POP研究学者金锡永（音译）教授分析：「《K-POP猎魔女团》的成功证明粉丝可以与非人类偶像建立连结与情感。」他认为类似的模仿作品将会大量出现，并表示：「这正是K-POP产业梦寐以求的理想形象――不会生病、不需休息、永不老去的偶像。」但也有业界人士持保留态度。 K-POP制作人暨作曲家Benny Cha曾与AI歌手合作，他强调：「真人艺人带来的脆弱性、化学反应与不可预测性，是无法被复制的。」Kevin Woo则表示，参与虚拟团体「Saja Boys」让他以全新的方式重塑艺术生涯。 他不介意这个虚拟角色可能比他在U-KISS、百老汇或演员时期的表现更受到关注。



《K-Ppo 猎魔女团》的横空出世，不仅颠覆了K-POP的既定框架，也为未来娱乐产业带来深远启示——虚拟与现实，正交会於偶像舞台的最前线。

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