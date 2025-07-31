《GOING SEVENTEEN》老牌综艺系列回归！网友大赞：「SEVENTEEN果然是偶像自制内容中的最强王者」

人气男团 SEVENTEEN 完全是被偶像歌手耽误的搞笑艺人！最新团综中，他们展现了充满趣味的综艺感，引发热烈讨论。

昨晚透过官方 YouTube 频道公开了自制节目《GOING SEVENTEEN》EP.129〈MC夫对决：危险的邀请 #2〉。延续上一集#1，本集同样以经典综艺〈危险的邀请〉为概念进行游戏。



▼《GOING SEVENTEEN》EP.128〈MC夫对决：危险的邀请 #1〉



先前公开的第一集展现了成员挑战「水花洗礼适应」的模样，而新一集则由 Joshua、Hoshi、Woozi、Vernon 出战，展开更加老练的心理战。DK 一开始便锁定 Hoshi 进行猛攻，接著又以「不跳水就不放过」为条件对 Woozi 展开拉锯战，引发爆笑。随著指定的「禁令行动」一一触发（禁语、禁行动），四位成员接连被迫跳水的壮观场面也多次上演。

▼《GOING SEVENTEEN》EP.129〈MC夫对决：危险的邀请 #2〉



争夺 DK 芳心的「魅力比拼」同样是一大看点。Vernon 在被弹飞的瞬间高喊「D爱你」（DK+我爱你），Joshua 也在半空中摆出招牌撒娇姿势抢眼球。直到选出「最佳男士」的最后关头，「直冲泳池接力战」仍持续不断。表情淡定执行禁令行动的 DK，与一旁尖叫著掉进水里的 Woozi、珉奎形成鲜明对比，笑翻现场。





〈MC夫对决：危险的邀请〉是《GOING SEVENTEEN》睽违两年的旧版综艺系列。曾以此系列创下两集破千万观看的主 MC 夫胜寛，此次依旧表现亮眼，不仅熟练引导禁语、禁行动触发，最后更亲自坐上飞椅完成「水中 Ending」，为游戏画下华丽且完美的句点。



网路上也涌现热烈反响：「绝对是偶像自制内容的最强王者」、「很久没看到第二集也这么好笑的了」、「这系列是传奇」、「《GOING SEVENTEEN》里又多了一个可以推荐朋友看的集数」等好评接连出现。

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