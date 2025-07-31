【韩网热门】当爱豆出现服装争议时造型师听到话.....（feat.IVE张员瑛）！全网嘲：集体打脸

IVE於30日晚8点在水原世界杯体育场举行的「2025 Coupang Play系列赛」第一场比赛担任了开球嘉宾，并在中场进行了表演。 她们身穿天蓝色上衣与短裤，搭配运动鞋，打扮得格外亮眼。

张员瑛在短裤外还穿了一件紧身连衣裙。 这条紧贴身形的连衣裙看起来并不适合开球，裙子上半部份容易滑落，下摆也相当短，让人捏一把汗。 不少粉丝直接将炮火对准了造型师，表示：「你穿上这套衣服去踢球试试，看看能不能伸开腿，疯X女人，明明知道，却还让她穿，XXX」、「我想好好说话，但你做的这些事情实在让人说不任何好话，你不知道什么是开球吗？ 你居然让她穿那种衣服去，这到底是什么人的脑子里想出来的???」



不过事实上，服装是成员们自由选择，Rei在开球后通过粉丝平台表示：「我们IVE的球衣超可爱吧，是我们各自挑选了想要的样式，请求改造的。 」也就是说，并非造型师的安排，因此没有理由指责造型师。

韩国网友评论：

1. 你们喜欢的成员自己选的啊。

2. 集体「打自己脸」

3. 以后这些话都会回到你们自己喜欢的爱豆身上，说太狠了吧......

4. 又不是新人，搞成这样......

5. 唉，造型师有什么错啊，是成员要求穿的结果还被骂

6. 只是衣服问题而已，有必要骂得那么难听吗......

7. 我觉得现在公司应该站出来起诉那些对工作人员恶评的人了

8.不是现在知道是谁的主意了吗... 我刚刚在推荐里看到开球影片点进去看，还有人在实时骂造型师

9. 是她们自己要求穿的，造型师被骂成那样 ᅲ现在说是成员意见了，骂人那群人全都傻眼中

10. 「是谁的脑子想出来的」ᄏᄏᄏ 结果是艺人自己想的，怎么办呢

11. 太搞笑了... 骂著「谁想出的这种破衣服」，结果那些骂人话都回到自己爱豆身上了

12. 他们是不是以为爱豆和自己想法一样... 艺人是想引起关注的，除非是小孩，一定是自己觉得OK才穿的啊~

13. 有些粉丝就像是被公司欠钱了一样，每次有新闻都一肚子气

14. 反而是IVE刚出道时那些反响好的造型多半是造型师的想法吧ᄏᄏ

15. 其实所有艺人圈子都一样，尤其是饭圈，最会骂员工了，但一旦偶像被骂就疯狂洗评论ᄏᄏᄏ

16. 为什么自己爱豆被骂就急疯了，对普通工作人员就可以随便这样呢？

17. 真是不正常... 感觉造型师就是拿最低工资来当骂人出气筒的

18. 对偶像不敢说的话，全发泄在别人身上了..

19. 天天面对面工作的工作人员之间肯定更多地交流、建立了感情你们以为粉丝骂一骂，艺人就会觉得「谢谢你替我出头」吗？ 搞笑...

20. 听说是按成员们想要的方式改造的，那你敢用这些词对成员说吗？ ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ连成员都不敢这样说，却对造型师骂得那么低级、毫无分寸，真的该适可而止了。

21. 看这种情况，饭圈脑子不好也不奇怪......

22. 其实早就知道了，还故意把锅甩给造型师，只是为了让他们背駡名罢了

23. 造型师也是人，是公司职员啊

24. 张员瑛有这群粉丝也蛮可怜的

原文：

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