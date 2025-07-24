当爸爸后遇见这剧本更有感！曹政奭8月初将来台宣传新电影《我和我的僵尸女儿》与粉丝们面对面～

《尸速列车》团队打造，改编自9.8颗星人气漫画的电影新作《我和我的僵尸女儿》由《变身机长》《极限逃生》的曹政奭主演，故事叙述为了守护成为僵尸的女儿，身为猛兽饲养员的爸爸正桓（曹政奭 饰），除了陪伴女儿更决定对她展开前所未有的特训。而曹政奭将偕同导演毕鉴盛一同於8月5日来台与观众们见面。

曹政奭透露收到《我和我的僵尸女儿》的剧本时，生活中也已喜获爱女，因此自然而然地就更沉浸於爸爸的角色中，他表示自己真的完全变成了「正桓」这个角色，身为父亲的他能够很容易地接近这个角色。不过，让他感到最辛苦的反而是自己涌现的情感过多，所以一直和导演讨论该表现到什么样的程度，努力调节自己的情绪。



在《我和我的僵尸女儿》中，「正桓」以热情的父爱陪伴著变成僵尸的女儿，曹政奭也想起自己的女儿因为新冠肺炎而发烧到39度的状况，他提到当时与妻子Gummy都是在未染疫的情况下照顾著女儿，更认为父母亲除了牺牲精神、爱与希望等，更需要先有勇气，才能拯救自己的孩子。与本片中他所饰演的角色不谋而合，相信观众们届时也能感受到他对於此部作品的高度投入。



《我和我的僵尸女儿》曹政奭来台见面场於MAGIC HOUR APP售票， 7月24日下午2点30分一般售票正式开卖，购买《我和我的僵尸女儿》曹政奭来台见面场电影票一张，即可凭票获得该场次限定特典一份，内含喵呜压克力吊饰、电影角色小卡、A3国际版厚磅海报２张。



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