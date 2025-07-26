《厨师的迫降：客家厨房》第二季来罗！横跨台韩两地拍摄，利特与孝渊合体叫卖展现高人气

客家电视台首度跨海携手韩国制作的节目，《厨师的迫降：客家厨房》第一季播出即引发话题讨论，而在第一季结束后，节目中的灵魂人物Super Junior利特也许愿节目能够继续推出第二季，而他的愿望也成真，第二季更加入了少女时代孝渊与其他成员，并预计将於2025年年底播出。

《厨师的迫降：客家厨房》第二季也在7月23日来到台北大稻埕码头货柜市集进行拍摄，本季的节目成员再升级，除了原本的Super Junior利特、李元日、温升豪、江宏杰外，更加入少女时代成员孝渊、黑白大厨成员赵序衡、戏剧女神陈庭妮以及韩国百万YouTuber喜饭，拍摄时现场吸引了数百名民众围观与应援，可见得这些明星们的人气之高。



拍摄当天共有六位艺人与两大主厨，分为两个队伍，各自营运属於自己的货柜型餐车，销售自行设计的特色餐点，当然也需要由现场民众们透过自由点餐支持自己喜爱的队伍，面对有限的时间以及食材数量，还有必须快速备料与销售压力，成员们除了亲自下厨参与料理之外，更发挥自己的亲和力与民众近距离互动，大声叫卖推销自家商品，无论是台湾或是韩国成员都非常投入，展现团队默契。



成员们更是对於布景的设计与精致程度相当吃惊，温升豪看见电视台特别以货柜打造成两个不同餐厅，更采用顶级厨具，非常豪华，他不禁大大称赞。拍摄完毕之后利特也表示，非常感谢团队的辛劳跟本季成员们的热情投入，首次加入的陈庭妮也表示，这是她第一次参与实境节目， 原本很担心自己会因为语言的隔阂无法跟韩国成员沟通，但她发现大家很容易相处，只需要用一点点英文搭配肢体动作也可以沟通，留下了难得的经验。



《厨师的迫降：客家厨房》第二季节目预计将於2025年底正式播出。

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