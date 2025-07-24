内向型明星的魅力到底是什么？李浚赫、李浚荣、严泰九，他们又帅又神秘～

在第 4 届青龙系列大奖上发生了一个有趣的插曲。意外的听错名事件让两个内向型明星李浚赫和李浚荣成为话题的焦点。

由全球粉丝直接投票选出的「人气明星奖」得主依序喊出了朴宝剑、李浚赫、李惠利、IU 的名字，没想到演员李浚荣误以为叫到的是自己，便走上了舞台。结果发现不是自己后，马上将奖杯交给真正得主李浚赫。

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然而让大众更感兴趣的，是两人之后的互动。这两位以 MBTI 性格测验中「内向型（I）」著称的演员，面对这个情况的反应令人玩味。颁奖当时，他们虽然目光短暂交会，却在眼神里传递了歉意与「没关系」的讯息。之后，李浚荣又在自己的 SNS 上向李浚赫的粉丝再次表达歉意，而李浚赫也在 SNS 上回应「我也有过同样的经验，看来是种缘分啊，下次一起吃顿饭吧」。



这段互动意外引发旁观者的笑声。有趣的是，考虑到两人使用的 SNS 特性，若真的想留下讯息给对方，理应会标注对方帐号以便确认，但这两位演员完全没有这么做。考虑到两人都是害羞型 INFP，这种情况就能理解了，也因如此更加增添趣味性。

李浚赫与李浚荣这段被称作「对著空气对话」的互动，在各大 SNS 平台迅速传开，让许多人看了嘴角上扬。甚至李浚荣还有另一段相似的插曲――他曾为了与粉丝互动而开启直播，结果因为涌入的人数远超想像而吓到，直接结束直播离开现场。

此时不得不提另一位演员严泰九。虽然他在电视剧或电影中展现凌厉的眼神与声线，但作为「严泰九本人」站在众人面前时，却连眼神都无法好好对视，声音也颤抖不已，彻底展现了内向型演员的特质。或许有些人会觉得这样的举止不够专业、甚至有些令人错愕，但反而正是这份特质，让人感到别具魅力，更容易被他给吸引。



明星往往被视为一种「理想化形象的具现化」，人们理所当然地认为他们应该拥有熟练而流畅的态度与面容，因为他们总被大众的目光注视著、活在聚光灯下。

然而，当有些明星在这种状态下仍旧感到陌生与不自在，甚至天生就害羞内敛，人们反而能从中感受到他们的真诚，并自然而然地产生想要为他们加油的心情。也就是说，正是在这些「不经意的举动」之中，诞生了意想不到的反差魅力――而这，正是他们的魅力所在。

（from.［尹智惠的大众探索领域］、윤지혜의 대중탐구영역）

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