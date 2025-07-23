朴宝剑惊喜落泪！录制最后一集《The Seasons》IU 惊喜现身，《苦尽柑来遇见你》CP合体啦～

人气音乐节目《The Seasons-朴宝剑的Cantabile》以朴宝剑与IU的特别相遇，为本季画下完美又华丽的句点。

昨天，节目在观众热烈的反应中完成了最后一次录影。特别的是，现场 IU 作为最后一位嘉宾惊喜登场，这突如其来的现身让主持人朴宝剑及所有观众都大为惊讶，特别是朴宝剑也因此感动落泪。

曾在Netflix原创韩剧《苦尽柑来遇见你》中合作的两人，这次以音乐重逢，现场即兴合唱，缔造了难以忘怀的瞬间。虽然没有任何事前排练或练习，但凭藉真挚的和声，现场被感动的氛围所包围。



此外，当天录影除了IU之外，也有多位艺人登场为最后一集助阵，以多彩的舞台与真诚的对话，为本季的收官增添更多精彩。

自3月14日首播的《The Seasons－朴宝剑的Cantabile》作为第7季，以与各种音乐风格的艺人合作，呈现了其他地方看不到的高品质现场舞台，以及兼具趣味与真诚的音乐访谈，带来了特别的时光。

在朴宰范、崔廷勋、AKMU乐童音乐家、李孝利、ZICO、李泳知之后，朴宝剑接棒成为《The Seasons》史上首位担任主持的演员，以独到的音乐素养与对其深厚的热爱，展现了稳健而亲切的主持风格，为节目注入活力，并获得观众一致好评。

备受瞩目的《The Seasons－朴宝剑的Cantabile》将於8月1日播出最后一集，结束第7季，并令观众更加期待即将到来的新一季。节目每周五晚间11点20分播出。

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