金南佶、金英光Netflix新剧《枪口彼端》紧急取消直播活动，仁川60多岁老父亲枪击事件令人震惊！

Netflix 原创影集《枪口彼端》（Trigger）方面取消了原订今日举行的粉丝活动线上直播。由於该剧以非法枪枝为题材，考量到现实的国民情绪后才作出了这个决定。

官方在昨天傍晚向D社透露：「原定於22日举行的《枪口彼端》Talk 直播活动已决定取消，不过，已报名的粉丝参与的实体活动仍将照常举行。」



《枪口彼端》是一部枪枝灾难动作惊悚剧，剧情讲述在枪枝管制严格的韩国，突然出现来路不明的非法枪械。金南佶饰演的「李道」与金英光饰演的「文白」各自怀著不同目的持枪行动。



巧合的是，就在7月20日，韩国发生了一起真实的自制枪械事件。一名60多岁的男子A某在仁川松岛一处公寓内，使用非法枪枝射杀了自己的儿子B某（30多岁）。犯案后他立即逃逸，但约3小时后即遭警方逮捕。

▼枪击事件的相关报导，目前引发相当大的关注：



根据警方说法，A某的住处中发现了15枚爆裂物，其车辆内也查获了11把自制枪械与86发霰弹。警方表示：「A某供称是购买管材等材料后自行制作了枪械。」其中，「管材」指的是用来制作枪枝的金属管状材料。



另一方面，《枪口彼端》将於22日照常举行实体活动，金南佶与金英光都将亲自出席。该剧预计於7月25日在 Netflix 上线。

▼《枪口彼端》正式预告 | 非法枪械大量流入禁枪的南韩，意志坚定的警察和狡猾的军火商针锋相对，展开剑拔弩张的对决。



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