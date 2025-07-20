下周主角是混声团！《全知干预视角》公开ALLDAY PROJECT & 高耀太预告，真实互动爆笑不断

《全知干预视角》新一期嘉宾是初代混声团体高耀太和今年6月刚出道的混声团体ALLDAY PROJECT，两组队友互动时都散发著类似亲兄弟姐妹的氛围，自在又好笑~

ALLDAY PROJECT成员目前男女分开住在两栋宿舍里，将通过节目大方展示未经修饰的日常模样。其中，成员Annie作为新世界集团总会长李明熙的孙女、现任会长郑有庆的长女，一早就以财阀千金身份备受瞩目，出道后展现出实力唱功、开朗大方的个性，凭藉反转魅力获得大众认可。 《全知干预视角》节目中，Annie也展现出私底下的率真一面，不仅以素颜亮相，还大方分享保养与化妆技巧、独特的香水洒喷小撇步，展现满满的亲和力与魅力。



另一位成员Tarzzan则因为裤子穿得太低、风格过於奔放而让工作人员惊讶不已。Tarzzan不管在宿舍还是造型室都十分调皮多动，还突发奇想在裤腰装了一把锁，屡屡引发现场爆笑。



高耀太作为出道28年的混声组合，长寿秘诀就是明确的「阶级秩序」：申智一上车，金钟旼和白佳自动让位到后方XD三人里只有甚至对行程了若指掌，工作人员形容他们就像「严格的妈妈带著两个儿子」。



两个团还有哥意外的共同点，就是各有一两位男成员不会自己戴隐形眼镜，需要队友帮忙。节目组形容金钟旼「正是需要妈妈帮忙的45岁」XD



整个预告片散发出欢乐轻松的气氛，尤其ALLDAY PROJECT一出道就抛弃近几年流行的神秘主义、大方展现真实个性，令观众愈加对下周《全知干预视角》感到期待。香港观众可於Viu收看。



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