金南佶回忆起传说中「5小时的粉丝见面会」！他还遗憾表示：结束后大家真的头也不回的就走 XD

5小时真的好划算啊 XD 下次举行两天一夜好了？

金南佶和金英光最近作为嘉宾出演张度练主持的网路节目《Salon Drip2》，张度练确认事实说：「搜索讯息时，看到金南佶举行5个小时的粉丝见面会。」因「310分钟粉丝见面会」成爲话题的金南佶说：「朱智勋说『如果把那么多人叫来聊天的话，那起码也让他们吃个饭再聊吧』，所以听了他的话后我就想，下次干脆订便当，再准备一个中场休息，时间在弄得更长一点。」



张度练也问他粉丝们都知道（粉丝见面会）要开五个小时才去的吗？还是聊著聊著就越来越长了？金南佶表示：「他们来的时候大概会知道比较久，有些在演出场外等待年幼粉丝的父母们，他们就说『你是不是绑架了我女儿吧？』。」引发爆笑 XD 他接著说：「一般演出结束后，我会进去准备安可会再出来，但大家真的头也不回的就走了，我会从监听耳机听到『粉丝们都走了』的话。」流露出遗憾之情。



节目一播出，立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「5个小时是怎么回事」、「我没听什么消息就去了，但是过了2个小时就想去上厕所了，想著该结束了吧。该结束了吧.. 该结束了吧..这样忍著，差点疯掉」、「真的要两天一夜了嘿嘿嘿」、「粉丝福利真好」、「一个人聊5个小时，还唱20多首歌？」、「我查了一下，今年粉丝见面会的门票全部是88000韩元，5个小时的话1个小时是17600韩元，好像很优惠啊」、「突然想去金南佶的粉丝见面会了」、「如果有人喊安可的话，周围的人是不是在瞪眼」、「哇 好羡慕」等等。

另外，金南佶与金英光主演的《枪口彼端》将在25日在 Netflix 上线，该剧讲述在「禁枪之国」的韩国，来源不明的非法枪支流入和枪击事件不断发生的背景下，两个男人因为各自的目的而持枪的故事。



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