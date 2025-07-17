虚拟男团PLAVE日本出道大成功！横扫日榜达成「四冠王」称号，创下海外艺人最高纪录

拥有高人气的虚拟男团 PLAVE 凭藉首张日本单曲专辑《かくれんぼ》（同名主打歌〈Hide and Seek〉）成功称霸当地音源榜。

日本 Oricon（公信榜）於 17 日公布最新一周「单曲合算排行榜」（统计期间：7日至13日），男团 PLAVE 凭藉日本出道首张单曲《かくれんぼ》拿下了榜首，消息一出令粉丝们也感到相当光荣。



该周累积积分为 22.1 万分，创下今年最高纪录。稍早公布的「单曲周榜」也同样称冠，同样刷新今年海外艺人初动销售的最高成绩。

在 16 日公开的 Billboard JAPAN「Top Single Sales」单曲销售榜与「Hot 100」榜上，PLAVE 同样拿下第 1 名，达成日本主要音源榜的四冠王。

PLAVE 於上月 16 日发行音源并举行出道 Showcase，正式展开日本活动。此次成功横扫各大榜单，也证明其在当地的高话题性。



在韩国国内的反应也相当热烈。音源发行首日即登上 Melon 的「名人堂」——这是授予在发行后 24 小时内突破 100 万次串流播放的专辑的荣誉，而 PLAVE 也成为首位进入该殿堂的日语音源。

此次新专辑共收录 3 首歌曲，主打歌〈かくれんぼ (Hide and Seek)〉是成员们首次创作的原创日语曲，将 PLAVE 乐团风格的音乐以日系风格重新诠释。



此外，也收录了以日文歌词重新改编的原有作品，包括〈RIZZ - Japanese Ver.〉与〈Chroma Drift〉。

另一方面，PLAVE 将於 8 月 15 至 17 日在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举办演唱会，并以此为起点，展开出道两年来的首场亚洲巡演《DASH: QUANTUM LEAP》。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻