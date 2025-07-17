【韩网热门】《模范计程车3》「彩虹运输」全员回归！尹施允、竹中直人客串！网友：为什么只有他是黑白色？

《模范计程车》《模范的士》在第一季、第二季大获成功的基础上，已确定推出第三季。

由人气主角李帝勋领衔主演，金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝等「彩虹运输公司完全体」全员回归，除此之外还确定了尹施允、申柱焕和日本国民演员竹中直人客串亮相，预计於今年11月播出。



韩国网友评论：

1. 希望第三季也好看

2. 原班人马都出演真的太棒了

3. 光是「彩虹运输」全员回归就已经让我超感动ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

4. 看金义圣是黑白画面，感觉他要背叛了，是幕后黑手的样子

5. 嗯 我觉得尹施允是反派没错？ 好像他在《我家的熊孩子》里有说过这次接的新角色是坏人，还说为了变得锐利有瘦身

6. 拜托不要让金义圣死

7. 金义圣到底会不会背叛呢...... 大家来预测一下吧

8. 我上次在《模范计程车》的贴文里开玩笑说金义圣会背叛，结果看到有人留言说原作里他真的会背叛，从那之后我就不敢再乱讲了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

9. 哇，那位日本演员演阴险反派也很强，该不会也是演坏人吧

10. 已经开始觉得好看了

11. 表艺珍的演技有进步吗

12. 我现在正在重温第一季，真的超好看

13. 真的很期待，彩虹家族快回来吧

14. 计程车家族没换人，继续出演，好险！！那位日本演员很有名啊ᄏᄏ

不知道会演什么角色ᄏᄏ

15. 五人都会出现真的太好了ᅲᅲ给我拍到第10季吧...

16. 金义圣终於要背叛了，我就知道会这样

17. 如果尹施允演反派应该会很好看

18. ᅲᅲ苦等模范计程车中

19. ᄏᄏᄏᄏ大家都在等金义圣背叛，真的笑死ᄏᄏᄏᄏᄏ

20. 黑白=背叛的象徵???

21. 喔，尹施允的脸好适合反派......

22. 尹施允演反派的话太棒了，他冷酷的时候超有魅力

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