【韓網熱門】朴寶英 & 朴珍榮人生四宮格照甜度爆表！網友反應炸了：求我家歐巴不要學

15日，BH娛樂公開了人氣劇《未知的首爾》主角朴寶英與朴珍榮一同拍攝的四連拍照片。

照片中，兩人彷彿從《未知的首爾》劇中走出現實世界般，展現出不輸真實情侶的氛圍。 他們不僅甜蜜地比出愛心、臉頰貼臉，還緊緊相擁，毫無空隙。 兩人可愛撒嬌與親密互動，令粉絲們「過度投入」，現場氣氛瞬間升溫。



韓國網友評論：

1. 我現在在看劇，這也太生猛了吧啊

2. 像兄妹唉，好可愛

3. 是在交往嗎，太赤裸裸搞妄想營業了吧，我要祈禱我家偶像絕對不要去演戲，最近演員圈也爛成那樣，只剩妄想了

4. 我也是朴珍榮的粉絲，但我覺得可愛又合適啊

5. 是男演員粉，這種人生劇的糖就是太讚ᄏᄏᄏᄏ 就是劇粉服務吧

6. 還是有人分不清現實跟電視劇啊，連親親都沒有 說什麼過度親密，以為他們真的因為喜歡才那樣嗎？ 能做到看起來像現實情侶，這本來就是專業的演技，想到以前看《寶利來了》時，有個路人奶奶對李宥利破口大罵ᄏᄏ

7. 寶英竟然會拍這種，只想謝謝她，看來《未知的首爾》對她真的很不一樣

8. 以為是JYP 朴軫泳（與朴珍榮韓語相同）嚇死我

9. 還以為會很露骨，結果好清純

10. 兩個漂亮的人在一起就是雙倍漂亮

11. 兩個人都是好感型演員，只覺得太美了，為什麼這麼多人在生氣

12.也可以不喜歡吧.. 為什麼大家都要講什麼「留言很臭」之類的發言太過頭了ᅲ 就是會有喜好分歧的照片啊

13. 一邊罵還說什麼「這劇都已經完結很久了」但才過2-3週不是嗎？ ᄏᄏᄏᄏ照片也是現在才公開的，當時拍戲後採訪影片時一起拍的吧？ 就很明顯是「未知的湖水」後續活動啊，罵這個的才真的是過度代入吧... 而且這劇收視效果很好，多利用一下又怎樣？ 哪有什麼劇完結就一定要完全結束的道理，劇的話題性延長對演員來說也沒壞處，又不是過了幾個月才這樣ᄏᄏᄏᄏ

14. 臉貼在一起還有從後面環抱的畫面，看起來不只是漂亮，更像現實情侶，果然演員就是演員（專業）如果是劇粉應該會很開心吧

15. 因為看起來不像「未知」和「昊洙」，比較像本人，所以才會有喜好分歧吧

16. 劇都已經完結了還特意放出這種照片很奇怪，動作也太過了，可能是因為同公司才可能這樣

17. 誰看了都知道是為了劇啊....

18. 咦？ 不是以前拍的現在才放出來嗎？ 說什麼「故意釣」之類的留言到底是什麼心態啊...？

19. Twitter上不管是演員本體粉還是劇粉反應都很好，為什麼這裡就說什麼「粉絲一定討厭吧，只有妄想派才喜歡」這種話？ 當然粉絲也不是一個人，會有不喜歡的人在所難免，但整體來說好評多非常多，轉發也很多，不用擔心

20. 隨便把『不喜歡』說出口這件事不奇怪嗎...??? 這又不是什麼壞事，明明是為了劇粉們給的福利而已ᄏᄏᄏᄏ

21. 只有對演員產生類戀愛妄想的人才會不喜歡吧，我只覺得可愛而已，真的一點想法都沒有; 在珍榮飯圈那邊也有差評，原因是怕其他演員會跟著學。 在不是匿名的Twitter上根本沒差評，反應都超好

22. 演員圈的粉絲也真是夠小題大作的，就當作是劇的延續看完就好，偏偏這種事最會搞大的就是他們

原文：https://theqoo.net/square/3827708947

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